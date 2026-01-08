Haberler

BALIKESİR'DE LODOS ETKİLİ OLDU; DENİZ TAŞTI, 4 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Güncelleme:
Kütahya'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına sebep oldu. Bazı yollar su altında kalırken, ekipler tahliye çalışmaları yürütüyor.

-Ayvalık'tan batan teknelerden görüntü

-Edremit'ten kütükler ve köpük görüntüsü

Haber-Kamera: Kadri KAYA - Abdulkadir AYDINIŞIK / BALIKESİR, -

2) KÜTAHYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'ni ve bazı yolları su bastı. Su baskınlarının olduğu bölgelerde trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Eskişehir istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölücek Mahallesi'nde ise başka bir alt geçidi basan su nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Belediye, Karayolları ve AFAD ekipleri, oluşan su birikintilerini gidermek için çalışma başlattı. Bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Yağışın gece saatlerinde aralıklarla ve karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı

