Kütahya'da Rögar Kapağı Hırsızı Tutuklandı
Kütahya'da bazı rögar kapaklarının çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli evinde yakalandı ve çalınan kapaklar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da, rögar kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Mahallesi'nde bazı rögar kapaklarının çalınması nedeniyle çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisinin Y.E. (54) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişinin Osmangazi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, çalınan 7 rögar kapağı ekiplerce bulundu.
Gözaltına alınan Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.