Haberler

Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmet Başusta (61) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde Porsuk Çayı'na devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü Başusta ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kadının cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

