Kütahya'da Polis Operasyonunda 347,20 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobile gizlenen 347,20 gram esrarı, narkotik köpeği 'Thor' buldu. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ' Thor' buldu

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobile gizlenen 347,20 gram esrarı, narkotik köpeği ' Thor' buldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait çevreyolu üzerinde durdurulan araçta, narkotik köpeği Thor'un katılımıyla yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 347,20 gram esrar ele geçirildi. Thor'un araçtaki uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.