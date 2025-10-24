Haberler

Kütahya'da Usulsüz Çakar Lamba Kullanımına 276 Bin Lira Ceza

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan bir minibüsün sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi. R.T. isimli sürücünün ehliyetsiz olarak kullandığı araç, şüpheli bulunarak incelendi ve çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi. Sürücü, çakar tertibatı hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü. Araç, 30 gün trafikten men edildi.

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

R.T. kullandığı 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen R.T. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan da 18 bin 678'şer lira idari para cezası uygulandı.

R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
