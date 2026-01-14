Haberler

Kütahya'da otoparkın gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

Güncelleme:
Kütahya'da bir otoparkın gece bekçisi Kadir Yılmaz, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Olayın şüpheli olması nedeniyle cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
