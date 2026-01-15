Haberler

Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'da meydana gelen kazada, 81 yaşındaki Sait Özaydın, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kürşat A. idaresindeki 43 AF 527 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Özaydın'a (81) çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
