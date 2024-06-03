Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Motosikletteki 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklette bulunan Abdülbaki Usluer ve Kamil Lama yola savruldu. Usluer olay yerinde, Lama ise hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.