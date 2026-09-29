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Kütahya'da oto galerinin çatısında çıkan yangında 2 işletme zarar gördü

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Kütahya'da oto galerinin çatısında çıkan yangında 2 işletme zarar gördü
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Kütahya Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında iki oto galeri işletmesi zarar gördü; çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da, oto galerinin çatısında çıkan ve itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürülen yangında, 2 işletme zarar gördü.

Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerinin çatısında, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İki oto galeri işletmesinde hasara sebep olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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