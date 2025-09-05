Kütahya'da Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 744'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Domaniç İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda, katılımcılara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 7 Eylül Pazar günü yapılacak.