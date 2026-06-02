Kütahya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Kütahya'da orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Piknik için belirlenen özel alanlar dışında ateş yakmak ve piknik yapmak da yasak kapsamında. Çiftçiler ve avcılar bu yasaktan muaf tutuldu.
Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.
Piknik yapmak isteyenler için belirlenen özel alanlar dışındaki alanlarda piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.
Çiftçiler ve avcıların yasak kapsamında bulunmadığı kaydedildi.