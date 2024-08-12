Kütahya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.