Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Akoluk Köyü Beşçeşmeler Mevkii'nde çıkan orman yangını, çok sayıda araç ve ekiple gerçekleştirilen müdahalenin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Bölgeye dozer, İHA, arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'da çıkan orman yangını, çok sayıda araç ve ekiple gerçekleştirilen müdahalenin ardından büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Akoluk Köyü Beşçeşmeler Mevkii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine hızla çalışma başlatıldı. Bölgeye 3 adet dozer, 1 adet insansız hava aracı (İHA), 9 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı sevk edildi. Ayrıca bölgeye Kütahya'dan 2, Eskişehir'den 3 itfaiye aracı yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. - KÜTAHYA