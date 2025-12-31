Kütahya'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Kütahya'da ilkokul öğrencilerine, trafik güvenliğinin önemi anlatılarak, özel bir eğitim parkurunda uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, go-kart ve bisiklet kullanarak trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu.
Kütahya'da ilkokul öğrencilerine, şehir içi trafikte bulunan bütün donatıların yer aldığı, go-kart araçları ve bisikletlerle zenginleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik bilinci verildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli kıdemli başpolis Ahmet Kahraman, Mehmet Akif Ersoy İlkokulundaki öğrencilere trafik güvenliğinin önemi anlattı.
Kahraman, trafikte kurallara uymanın hayat kurtardığını, uyulmayan her kuralın ise olası kazalara davetiye çıkardığını belirtti.
Okulun çok amaçlı salonunda oluşturulan özel eğitim parkurunda bisiklet ve go-kartları kullanarak parkurdaki minyatür yol ve kavşaklardan geçen öğrenciler, öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.
Eğitimde, öğrencilere trafik ışıklarında güvenli geçiş, araç içerisinde uyulması gereken kurallar, yaya geçidi kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar pratik örneklerle gösterildi.