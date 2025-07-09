Kütahya'da Muhtar ve Azası Zimmet İddiasıyla Tutuklandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla muhtar ve bir azası tutuklandı. Diğer aza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve azası tutuklandı.
İlçeye bağlı bir köyün muhtarı ve 2 azasının zimmetlerine para geçirdiği ihbarı üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
Köye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, muhtar ve 2 azasını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar ile azalardan biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer aza ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel