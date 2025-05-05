Kütahya'da Muhasebeci Gökhan Demir'in Şüpheli Ölümü

Kütahya'da Muhasebeci Gökhan Demir'in Şüpheli Ölümü
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Kütahya'da muhasebeci Gökhan Demir, annesi tarafından odasında ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Demir için soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da muhasebeci olan Gökhan Demir (33), annesi tarafından odasında ölü bulundu. Demir'in şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Fuatpaşa Mahallesi'nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir'in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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