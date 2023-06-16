Kütahya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, yaralanan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.