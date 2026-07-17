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Motosikletle, hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

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Kütahya'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Tarım İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İ.S. (23) idaresindeki 43 AGD 217 plakalı motosiklet, H.T. yönetimindeki 43 BH 625 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.G. (31) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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