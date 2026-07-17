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Tanınmamak için kadın kılığına girip silahlı saldırı düzenledi

Tanınmamak için kadın kılığına girip silahlı saldırı düzenledi
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Adana'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir şüpheli, bir iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Adana'da çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği gizlemek için bir kişi çarşaf giyerek, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. İş yerine tabanca ile defalarca ateş açan şüpheli ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis şüphelinin kimliği belirlenmesi çalışmalarına devam etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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