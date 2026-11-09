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Kütahya'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Şehir Hastanesi'nde öldü

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Kütahya'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Şehir Hastanesi'nde öldü Haber Videosunu İzle
Kütahya'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Şehir Hastanesi'nde öldü
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Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile iki yolcunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Bahadır Gülmez (25), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır Gülmez'in kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.

Otomobil sürücüsü Gülmez, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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