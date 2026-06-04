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Kütahya'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kütahya'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunda minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün 47 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kütahya'da minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.D, idaresindeki 52 FK 292 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki yan yolda "taşıt giremez" uyarı levhasının bulunduğu alana toprak yığınına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki N.K. (12) ve A.D. (13) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsünün yapılan kontrolünde 47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz de olduğu belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 105 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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