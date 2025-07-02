Kütahya'da Mermer Ocağı İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki işçi Seyit Ahmet Ersöz, kesme makinesinden gelen parça nedeniyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında kesme makinesinden çıkan parça, işçi Seyit Ahmet Ersöz'ün (37) başına çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Ersöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel