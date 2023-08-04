Kütahya'da Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Kütahya'da bir binanın asansöründe mahsur kalan biri çocuk toplam 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe meydana gelen olayda, vatandaşlar ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kütahya'da bir binanın asansöründe mahsur kalan biri çocuk toplam 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Hizar Sokakta bulunan bir binanın asansörüne aynı aileden 5 kişi bindi. Hareket eden asansör bir süre sonra aniden durdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile asansör firmasının görevlileri binaya geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından vatandaşlar kurtarıldı. - KÜTAHYA