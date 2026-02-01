Haberler

Kütahya'da mağazada çıkan yangına müdahale edildi

Kütahya'da mağazada çıkan yangına müdahale edildi
Güncelleme:
Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndaki bir mağazanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında mağazada bulunan vatandaşlar hızla tahliye edildi.

Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir mağazanın 2. katından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında mağazada bulunan vatandaşlar, kısa sürede binadan tahliye edildi.

Plastik ürünlerin bulunduğu katta çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
