Haberler

Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Yılmaz Bulut (53) yönetimindeki 80 ADG 919 plakalı tır, Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü araçta sıkıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı halde kurtarılan sürücü Bulut, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevre yolundaki araç trafiği ise kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Yine Icardi yine olay: Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti

İki çocuğunun annesini vahşice katletti
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı