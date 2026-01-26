Haberler

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk dere kenarında ölü bulundu

Güncelleme:
15 yaşındaki Tuba Dinç, Gediz ilçesinde kaybolduktan sonra dere kenarında ölü olarak bulundu. Olay sonrası savcılık incelemesi yapıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayıp olduğu bildirilen çocuk, dere kenarında ölü bulundu.

Eskigediz beldesi Park Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Jandarma ekiplerince çocuğun bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda Tuba Dinç, Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar vaziyette bulundu.

Yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi

500

