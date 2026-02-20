Haberler

Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

Güncelleme:
Kütahya'daki bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kütahya'da bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz'ün (29) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ersöz'ü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Elektrik akımına kapıldığı belirlenen evli ve 1 çocuk babası Ersöz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
