Kütahya'da Kardeşlerin Ahşap Evlerinde Yangın Çıktı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında iki kardeşin ahşap evleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, Köpenez Köyü'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Köpenez Köyü'nde çıktı. O.G.'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, O.G.'nin kardeşi İ.G.'nin ahşap evine de sıçradı. Yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle her iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
