Haberler

Kütahya'da Kardeşlerin Ahşap Evlerinde Yangın Çıktı

Kütahya'da Kardeşlerin Ahşap Evlerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında iki kardeşin ahşap evleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, Köpenez Köyü'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında iki kardeşin oturduğu ahşap evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Köpenez Köyü'nde çıktı. O.G.'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, O.G.'nin kardeşi İ.G.'nin ahşap evine de sıçradı. Yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle her iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
West Ham United'dan Barış Alper için dev teklif hazırlığı

Galatasaray'a çuvalla para! Yıldız isme 40 milyon euro'luk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.