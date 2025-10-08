Kütahya'da Kardeşlerin Ahşap Evlerinde Yangın Çıktı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında iki kardeşin oturduğu ahşap evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Köpenez Köyü'nde çıktı. O.G.'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, O.G.'nin kardeşi İ.G.'nin ahşap evine de sıçradı. Yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle her iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.