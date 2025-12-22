Haberler

Kütahya'da 5 milyon makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Kütahya'da yapılan operasyonla 5 milyon 190 bin makaron ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları aramada 519 koli içinde 5 milyon 190 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
