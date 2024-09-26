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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 21 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 21 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonla kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. 21 bin 202 dolu makaronun yanı sıra, elektronik sigara likitleri, bandrolsüz puro ve nargile tütünü de bulundu. İşyeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 202 doldurulmuş (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine kaçak tütün ürünlerinin satıldığı belirlenen iş yerine operasyon yaptı.

Ekiplerce, yapılan aramalarda 21 bin 202 dolu makaron ile 124 adet elektronik sigara likiti, 114 adet bandrolsüz puro, 56 paket nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.

İşyeri sahipleri K.C. ve İ.O. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel

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