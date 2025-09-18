Haberler

Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Ormanlık alanda yapılan aramada, kazı malzemelerine ve iki yılan kameraya el konuldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent beldesi yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramada bulunan 2 yılan kamera ile kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel
