Kütahya'da İskelede Kırılan Kalas Sonucu 2 İşçi Yaralandı

Kütahya'da bir inşaatta, 4 katlı binanın dış cephesi için kurulan iskelede kalasın kırılması sonucu düşen iki işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Zafertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın dış cephesi için işçiler Serkan E. ve Okan D.'nin çalıştığı sırada kurulan iskelede dengeyi sağlayan kalas kırıldı. Kırılmayla birlikte işçiler, yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı

500

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...