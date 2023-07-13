Kütahya'da İranlı genci öldüren sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahya'da yoldan geçen İran uyruklu bir gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü, kazayı görmediğini iddia etti.