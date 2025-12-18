Haberler

Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Akkent Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde kule vinç çalışması sırasında çelik iskeletin çarptığı işçi Abbas E. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçi, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÜTAHYA'da bir inşaat şantiyesinin kule vinç çalışması sırasında çelik iskeletin çarptığı işçi Abbas E. yaralandı.

Akkent Mahallesi'ndeki bir kont inşaatı şantiyesinde, başka bir vinç tarafından taşıması yapılan kule vince ait çelik iskelet, Abbas E.'ye çarptı. Ayağı kırılan işçiyi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Abbas E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
