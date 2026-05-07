Haberler

Kütahya'da "Dil Şenliği" düzenlendi

Kütahya'da 'Dil Şenliği' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler, 'Dil Şenliği'nde bir araya gelerek İngilizce ve Arapça dillerinde tiyatro, şarkı ve sunum etkinlikleri gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, etkinliğin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Kütahya'da imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler, "Dil Şenliği"nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü, "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" uygulayan imam hatip okullarında İngilizce ve Arapça dillerinde tiyatro, şarkı ve sunum etkinliklerini içeren "Dil Şenliği" İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunan etkinliklerde görev almalarını çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Öğrencilerin heyecan ve motivasyonlarını canlı tutmak için öğretmen ve velilere önemli görevler düştüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler, gözleri geleceğe ışıl ışıl bakan bu yavrularımıza sahip çıkmak ve onları olumsuzluklardan koruyabilmek için dış etkenlerden daha çok çalışmalıyız. Özellikle sosyal mecralardaki sahte fenomenlerin etkilerine kapılmamaları için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda bu etkinlik, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunacağı gibi kişiler gelişimlerine de katkı sunacaktır."

Proje koordinatörü ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan da şenliğe il genelindeki bütün imam hatip okullarının katıldığını belirterek, "Hedefimiz imam hatip okullarında Arapça ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil öğretmek. Bu kapsamda da çalışmalarımızı öğrencilerimizle birlikte şenlikte paylaşıyoruz." dedi.

Projede görev alan öğrenciler İngilizce ve Arapça dilleriyle hazırladıkları tiyatro, şiir ve müzik gösterileri sundu.

Öğrenciler, sahne gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantlarda proje kapsamında hazırladıkları eğitici oyunlar ile diğer çalışmalarını sergiledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazi bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

ODTÜ'den yeni görüntü! Bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Antalya'dan Burdur'a uzanan vahşette yeni gelişme
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı

Tüm ilçe annenin cenaze namazına koştu
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar