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Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Kütahya'da hemzemin geçitte İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treninin çarptığı 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza, Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitte meydana geldi; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitte Mevlüt Eren Arslan'a çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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