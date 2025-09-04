Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Başladı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor.

Zafer Meydanı'nda stantlar açan müdürlük, farklı birimlerden görevlilerin yer aldığı alanda vatandaşlar bilgilendirilerek gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması noktasında yoğun faaliyetler içerisinde olduklarını belirtti.

Hafta boyunca stantlarda her gün farklı bir konunun anlatılacağını dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık konusunda destek olmaya çalışacağız. Çünkü vatandaşımız hasta olduktan sonra doktordan beklentisi var. Kendisini tedavi ettiği zaman ona teşekkür de ediyor. Çok sağ olsunlar. Fakat onun hasta olmasını engelleyecek faaliyetlerde daha fazla aslında önem vermesi gerekiyor. Biz bu konuda halkta farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Etkinliğin ilk günkü konusunun "Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı" olduğunu ve bu yönde vatandaşlara bilgiler verildiğini de aktaran Durmuş, "Vatandaşlarımızın henüz kendi içlerinde sigarayı bırakma gibi bir istekleri yoksa bu isteği onlarda oluşturmak için bu bilgilendirmelerle inşallah onlara faydalı olmaya çalışacağız." dedi.

Hafta boyunca vatandaşlara birçok konuda bilgilendirme yapılacak.