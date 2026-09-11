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Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Semih Öksüz (23) yönetimindeki 43 AEU 802 plakalı motosiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun yan yol kısmında, A.T. idaresindeki 43 AGZ 744 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Semih Öksüz'ün eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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