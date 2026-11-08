Kütahya'da hafif ticari araç seyyar satıcıya çarptı, satıcı yaşamını yitirdi

Kütahya'da hafif ticari araç seyyar satıcıya çarptı, satıcı yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Kütahya-Tavşanlı çevre yolu AFAD İl Müdürlüğü yakınındaki kavşakta hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti.
İ.E.Ç. idaresindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu AFAD İl Müdürlüğü yakınındaki kavşakta, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan seyyar satıcının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki O.İ. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.