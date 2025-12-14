Haberler

Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluşarak Gazze ve Doğu Türkistan için dua etti

Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluşarak Gazze ve Doğu Türkistan için dua etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen programda, Gazze ve Doğu Türkistan'a dua etmek amacıyla sabah namazında vatandaşlar bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve ilahilerle desteklenerek toplumsal dayanışma mesajı verildi.

Kütahya'da vatandaşlar, Gazze ve Doğu Türkistan'a dua için sabah namazında bir araya geldi.

Kütahya il Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nca (KÜSİDAP) tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cami imam hatiplerinin Yasin-i Şerif tilavetinin ardından namaz kılındı.

Müftülük görevlileri tarafından seslendirilen ilahinin ardından, İl Müftüsü Yardımcısı Tahsin Ekim dua etti.

İl Müftüsü İrfan Açık da burada yaptığı konuşmada, hazırlanan programa gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tüm mazlum coğrafyalarda zulüm görenler için dua ettiklerini dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Gazze'mizi, Doğu Türkistan'ımızı, Keşmir'imizi, mazlum ve mağdur coğrafyalarımızı unutmamak adına bir aradayız. Derdimizi, meselemizi, imanımızın ortaya koymak, dünyanın, yeryüzünün kirine, zulmüne, günahına karşı, şefkate, rahmete, sevaba, hayra hicret etmek anlamında hep beraber sabah namazında bir araya geldik. Rabbim dualarımızı kabul etsin."

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon ve diğer protokol üyeleri namazın ardından programın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title