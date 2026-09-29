Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çatıda çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çatıda çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar oluştu; ekipler çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
Fuatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.