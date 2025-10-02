Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı
Kütahya'da jandarma ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.U'yu yakaladı. R.U, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kütahya'da hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U'nun (34) Tavşanlı'da olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, R.U'yu yakaladı.
R.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel