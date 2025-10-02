Haberler

Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.U'yu yakaladı. R.U, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U'nun (34) Tavşanlı'da olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, R.U'yu yakaladı.

R.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.