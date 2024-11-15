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Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı

Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı
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Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı yapılan ve sosyal belediyecilik kapsamında hizmet vermeye başlayan Erkek Yaşam Merkezi, evinde şiddet gören ve sosyal destek bekleyen erkeklere hizmet edecek. Merkez, 8 vatandaşa barınma imkanı sunacak.

Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın açılışında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleri ile merkezin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Merkezin sosyal belediyecilik kapsamında açıldığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarımda 'Kütahya'da biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olacağız. Biz yatağa tok giriyorsak, aç giren olmayacak, soğukta yaşayan olmayacak' demiştik. Erkek Yaşam Merkezi'miz de işte bu vermiş olduğumuz sözün bir göstergesi. Burada 8 vatandaşımız kalacak. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Bu arkadaşlarımızı da iş güç sahibi yapacağız. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek."

Merkezin 6 daireden oluştuğunu, her dairede 4 kişinin kalacağı bilgisini paylaşan Kahveci, evinde şiddet gören, evden uzaklaştırması olan erkeklerin de merkezde misafir edileceğini sözlerine ekledi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda merkezin açılışı dualarla yapıldı.

Kahveci ve beraberindekiler açılışın ardından daireleri gezdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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