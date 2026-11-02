Kütahya'da elektrik kesintisi mağduriyetini KDK çözdü, 2025'te 70 kesinti yaşandı

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kütahya'daki bir mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyeti çözüme kavuşturdu.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, Kütahya'nın bir mahallesinde 2025'te 63'ü plansız 70, 2026'nın ilk üç ayında ise tamamı plansız 11 elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan bir mahalle sakini, konuyu KDK'ye taşıdı.

Bu süre zarfında yaklaşık 77 saat elektriksiz kaldıklarını belirten vatandaş, durumu yetkililere ilettiğinde kesintilerin "hava muhalefeti, üçüncü şahıs müdahalesi ve arızalar nedeniyle yaşandığı" yanıtını aldığını ifade etti.

Sorunun giderilmesine yönelik somut, ölçülebilir ve takvime bağlanmış herhangi bir çözüm ortaya konulmadığını öne süren vatandaş, sürekli tekrar eden kesintilerin arıza kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Vatandaş, elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapı iyileştirilmesinin yapılmasını talep etti.

Bakım ve yenileme çalışması yapıldı

Başvuru üzerine KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yetkililerle görüştü.

Görüşmeler sonucunda, şebekedeki arıza risklerini azaltmaya yönelik bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı, bazı ekipmanlar değiştirildi.

Ayrıca, ilçe merkezinin elektrik besleme yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yatırımın öngörüldüğü bilgisi de verildi.

Kaynak: AA