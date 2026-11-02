Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da elektrik kesintisi mağduriyetini KDK çözdü, 2025'te 70 kesinti yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KDK, Kütahya'daki bir mahallede 2025'te 63'ü plansız 70, 2026'nın ilk üç ayında 11 elektrik kesintisi yaşanması üzerine mağduriyeti çözüme kavuşturdu. Yetkililerle görüşülerek şebekede bakım ve yenileme yapıldı, ilçe merkezinin besleme yapısının güçlendirilmesi için yatırım öngörüldü.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kütahya'daki bir mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyeti çözüme kavuşturdu.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, Kütahya'nın bir mahallesinde 2025'te 63'ü plansız 70, 2026'nın ilk üç ayında ise tamamı plansız 11 elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan bir mahalle sakini, konuyu KDK'ye taşıdı.

Bu süre zarfında yaklaşık 77 saat elektriksiz kaldıklarını belirten vatandaş, durumu yetkililere ilettiğinde kesintilerin "hava muhalefeti, üçüncü şahıs müdahalesi ve arızalar nedeniyle yaşandığı" yanıtını aldığını ifade etti.

Sorunun giderilmesine yönelik somut, ölçülebilir ve takvime bağlanmış herhangi bir çözüm ortaya konulmadığını öne süren vatandaş, sürekli tekrar eden kesintilerin arıza kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Vatandaş, elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapı iyileştirilmesinin yapılmasını talep etti.

Bakım ve yenileme çalışması yapıldı

Başvuru üzerine KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yetkililerle görüştü.

Görüşmeler sonucunda, şebekedeki arıza risklerini azaltmaya yönelik bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı, bazı ekipmanlar değiştirildi.

Ayrıca, ilçe merkezinin elektrik besleme yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yatırımın öngörüldüğü bilgisi de verildi.

Kaynak: AA
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler

9 gol yedi, maç sonu söyledikleri daha çok konuşuldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!

Aslında onu milyonlar tanıyor! Halloween'de tanınmaz hale geldi
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der