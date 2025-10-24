Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Sebep Oldu
Kütahya'da ehliyetsiz bir sürücünün kontrolündeki otomobilin kaldırımda yürüyen iki kardeşe çarpması sonucu yaralanmalar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, sürücü gözaltına alındı.
T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polisin yaptığı kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel