Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Sebep Oldu

Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Sebep Oldu
Güncelleme:
Kütahya'da ehliyetsiz bir sürücünün kontrolündeki otomobilin kaldırımda yürüyen iki kardeşe çarpması sonucu yaralanmalar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, sürücü gözaltına alındı.

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün idaresindeki otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

T.Y. (18) yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki B.K. ve kardeşi E.K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
