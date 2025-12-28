Haberler

Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan yükümlü erler yemin etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 1003 yükümlü er için yemin töreni düzenlendi.

Tugay yerleşkesinde 2025 4C dönem yükümlü erler için düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, ecdattan miras kalan ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyledi.

Askerliğin kutsal ve vatana hizmet olduğunu belirten Tuğgeneral Baş, "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır. Çünkü askerlik vatana hizmettir. Şehit ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Milletin bağrından çıkan silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir." dedi.

Konuşmanın ardından sözleşmeli erler, yemin etti. Törende başarılı askerlere katılım belgesi takdim edildi.

Törene, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ve temel askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
