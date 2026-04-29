Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.Y. idaresindeki 43 AEY 931 plakalı otomobil, Fuatpaşa Mahallesi Kentpark Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak, devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre karşı şeritten kontrollü ilerleyen trafik, kaza alanının temizlenmesiyle normale döndü.