Kütahya'da çöp evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadının cenazesi morga götürüldü

Kütahya'da çöp evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadının cenazesi morga götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da yoğun çöp ve atık bulunan evde 78 yaşındaki kadın ölü bulundu. Ekipler, ihbar üzerine balkon penceresinden girdikleri dairede kadının hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kütahya'da 78 yaşındaki kadın, yoğun çöp ve atığın yer aldığı evde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın 2. katındaki dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle balkon penceresinden içeri girdi.
Yoğun çöp ve atık bulunan evde yapılan incelemede dairenin sahibi Fahriye Kabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kabar'ın, kızı E.K. ile aynı evde ikamet ettiği öğrenildi.
Fahriye Kabar'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.