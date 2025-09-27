Haberler

Kütahya'da Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Kütahya'da Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında evde büyük hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarcık ilçesine bağlı Karağıl köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında, yangın çıktı. Yangına, Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yakınında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü, evde büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.