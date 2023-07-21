Kütahya'da çıkan yangın jandarma tarafından söndürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın, jandarma ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Domurköy Mızıkçami mevkisindeki arı çiftliği yanındaki otluk alanda çıktı. Jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.