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Kütahya'da çıkan yangın jandarma tarafından söndürüldü

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın, jandarma ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Domurköy Mızıkçami mevkisindeki arı çiftliği yanındaki otluk alanda çıktı. Jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, jandarma ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Domurköy Mızıkçami mevkisindeki arı çiftliği yanındaki otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yakında devriye gezen jandarma ekibi, kısa sürede yangın çıkan bölgeye ulaştı.

Kuru otların tutuştuğunu gören jandarma, araçlarındaki yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

Jandarma İtfaiye Kütahya Güncel Haberler

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